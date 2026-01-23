Μυστήριο με δήλωση Πεσκόφ για την τριμερή στο Άμπου Ντάμπι: «Δεν γνωρίζω τίποτα»

Την ώρα που το δίκτυο Sky News μεταδίδει πληροφορίες για άτυπες συνομιλίες μεταξύ Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, το Κρεμλίνο αποφεύγει να επιβεβαιώσει ότι οι επαφές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρωσικό Tass, o εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν επιβεβαίωσε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

«Όχι, δεν διαθέτω τέτοιες πληροφορίες, δεν γνωρίζω κάτι σχετικό», δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Νωρίτερα, το Sky News, επικαλούμενο ουκρανικές πηγές, μετέδωσε ότι αντιπροσωπείες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει οι άτυπες συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι.





