Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Όταν η βία χτυπά την πόρτα του σχολείου

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 4: Όταν η Βία Χτυπά την Πόρτα του Σχολείου

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης περνά το κατώφλι ενός σχολείου και συναντά τον Λάμπρο Κούτσικο, λυκειάρχη στο 2ο ΓΕΛ Γλυφάδας.

Η συζήτηση ξετυλίγει την καθημερινότητα ενός εκπαιδευτικού που δεν αντιμετωπίζει τη βία σαν στατιστικό μέγεθος, αλλά σαν ανθρώπινες ιστορίες πίσω από κάθε παιδί. Ο διευθυντής καλείται καθημερινά να σταθεί ανάμεσα στην πειθαρχία και την κατανόηση, να δράσει γρήγορα αλλά και με ενσυναίσθηση.

Τι σημαίνει για έναν εκπαιδευτικό να έρχεται αντιμέτωπος με φαινόμενα βίας μέσα στο ίδιο του το σχολείο; Ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει, και ποιο είναι το κόστος — για όλους τους εμπλεκόμενους;

Ένα επεισόδιο από το «μέσα» του προβλήματος, που αποκαλύπτει τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τις σιωπές που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι που προσπαθούν να προστατεύσουν τους μαθητές τους — όχι μόνο με κανόνες, αλλά με αγωνία και αληθινό ενδιαφέρον.

