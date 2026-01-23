Λογαριασμός
Τραγωδία στη Σκύδρα Πέλλας: 32χρονη οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη πεζή

Το αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας

Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, στις 11.50 το πρωί, στη Σκύδρα, στο νομό Πέλλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.

Όπως αναφέρει το pellanews.gr, το δυστύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου, όταν το αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

Πηγή: skai.gr

