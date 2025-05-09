Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά τελικά κατασβέστηκε, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη κατοικία, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου, στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 9, 2025

Πηγή: skai.gr

