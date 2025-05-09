Λογαριασμός
Κατασβέστηκε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά τελικά κατασβέστηκε, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κτήριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

TAGS: κτίριο Αθήνα Φωτιά
