Πιλότος που έσωσε 167 ανθρώπους σε αναγκαστική προσγείωση, καλείται να πληρώσει για τις ζημιές στο αεροσκάφος

Από ήρωας κατηγορούμενος έγινε ένας Ρώσος πιλότος, ο οποίος προσγείωσε αναγκαστικά ένα Airbus σε αγρόκτημα, μετά από βλάβη στο υδραυλικό σύστημα

Μία απίστευτη ιστορία από τη Ρωσία κάνει τον γύρο του διαδικτύου: Ένας πιλότος που το 2023 έσωσε 167 ανθρώπους σε αναγκαστική προσγείωση, καλείται τώρα από την δικαιοσύνη να πληρώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος. 

Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο κυβερνήτης Σεργκέι Μπέλοφ, πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση του Airbus της Ural Airlines, σε ένα αγρόκτημα μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα του αεροπλάνου.

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να φτάσει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο αλλά όλοι οι 167 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέζησαν. 

Στην αρχή, οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου χαιρετίστηκαν ως ήρωες. Αργότερα, απολύθηκαν ήσυχα, και ο Μπέλοφ έγινε ο κύριος κατηγορούμενος, με αγωγή εναντίον του 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπεράσπιση του Μπέλοφ υποστηρίζει ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παραβάσεις και ότι οι υπολογισμοί δεν υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα. 
 

