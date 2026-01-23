Μία απίστευτη ιστορία από τη Ρωσία κάνει τον γύρο του διαδικτύου: Ένας πιλότος που το 2023 έσωσε 167 ανθρώπους σε αναγκαστική προσγείωση, καλείται τώρα από την δικαιοσύνη να πληρώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος.

😳 A Russian pilot who saved 167 people is being ordered to pay for damage to the aircraft



In September 2023, Airbus A320 captain Sergey Belov made an emergency landing in a field after a hydraulic system failure.



The aircraft failed to reach an alternate airport due to… pic.twitter.com/OsJ93UzD1V January 23, 2026

Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο κυβερνήτης Σεργκέι Μπέλοφ, πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση του Airbus της Ural Airlines, σε ένα αγρόκτημα μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα του αεροπλάνου.

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να φτάσει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο αλλά όλοι οι 167 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέζησαν.

Στην αρχή, οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου χαιρετίστηκαν ως ήρωες. Αργότερα, απολύθηκαν ήσυχα, και ο Μπέλοφ έγινε ο κύριος κατηγορούμενος, με αγωγή εναντίον του 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπεράσπιση του Μπέλοφ υποστηρίζει ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παραβάσεις και ότι οι υπολογισμοί δεν υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα.



Πηγή: skai.gr

