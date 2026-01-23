Αφγανιστάν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία

Μια 22χρονη Αφγανή, ιδιοκτήτρια κέντρου ταεκβοντό για γυναίκες, απελευθερώθηκε μετά από 13 ημέρες στη φυλακή, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ανώτατου δικαστηρίου των Ταλιμπάν.

Ειδικότερα, η Khadija Ahmadzada συνελήφθη για «παραβίαση» των κανόνων «σχετικά με τα γυμναστήρια γυναικών», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου ηθικής και αρετής των Ταλιμπάν.

Σημειώνεται πως τα αθλητικά σωματεία είναι κλειστά για τις γυναίκες από το 2021, λίγο μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Τότε, είχε ανακοινωθεί ότι θα ξανανοίξουν μόλις δημιουργηθεί ένα «ασφαλές περιβάλλον» που δεν θα έρχεται σε αντίθεση με την αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου από τους Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει τα δικαιώματα των γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία, ενώ έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την ενδυμασία.

Η Αhmadzada κατηγορήθηκε ότι δεν φορούσε «κατάλληλο χιτζάμπ», «έπαιζε μουσική» και επέτρεπε την ανάμειξη των φύλων στο γυμναστήριό της. Ο εκπρόσωπος είπε ότι της είχαν δοθεί «πολλαπλές προειδοποιήσεις».





Πηγή: skai.gr

