Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα προχώρησαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος 8,2 κιλά κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το ύποπτο δέμα εντοπίστηκε αρχικά από το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών. Διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από το εξωτερικό και περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Ακολούθησε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε πάνω του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας βάρους 2,9 γραμμαρίων, καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποίησε για την παραλαβή.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Ευρήματα στην κατοικία του συλληφθέντα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• Πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 690 γραμμαρίων.

• Κατεργασμένη κάνναβη, καθαρού βάρους 2,9 γραμμαρίων.

• Κοκαΐνη, καθαρού βάρους 2 γραμμαρίων.

• Δύο ζυγαριές ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ.

Ο 33χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια, αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

