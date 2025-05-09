Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα σε ψητοπωλείο στο Αιγάλεω, με δύο δράστε να χτυπούν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και στη συνέχεια να τρέπονται σε φυγή με τις εισπράξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ψητοπωλείο στην οδό Ταϋγέτου. Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους την ώρα που βρισκόταν στο κατάστημα ο 69χρονος ιδιοκτήτης. Τον απείλησαν και τον χτύπησαν με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι, στη συνέχεια άρπαξαν τις εισπράξεις και διέφυγαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

