Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη πετρελαίου στην Πένζα - Δείτε βίντεο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Πένζα της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά 4 drones και τα συντρίμμια ενός απ' αυτά έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Μελνιτσένκο.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι έπληξε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Πένζα στη Ρωσία.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ότι εξακολουθεί να εκτιμά την έκταση των ζημιών.

Ukrainian attack drones struck a fuel depot in the Russian city of Penza overnight, setting the facility ablaze, according to local reports. The target was identified as the Penzanefteprodukt oil base. Footage from the scene shows large fires as emergency crews rushed to… pic.twitter.com/hadYmSOU5P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2026

Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Εικόνες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από δεξαμενές πετρελαίου στα ανατολικά προάστια της Πένζα, σε απόσταση 618 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

