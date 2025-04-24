Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Δεν είναι παιχνίδι - Η βία στα μάτια των νέων

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 1: Δεν Είναι Παιχνίδι - Η Βία στα Μάτια των Εφήβων

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με δύο μαθητές Λυκείου, τη Λαμπρινή και τον Γιώργο. Με θάρρος και ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία τους, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες – ιστορίες που εκτυλίσσονται σε σχολεία και γειτονιές, σε χώρους που θα έπρεπε να είναι ασφαλή καταφύγια.

Μιλούν για τη βία που βίωσαν, σωματική, λεκτική και ψυχολογική. Για τον φόβο, την απομόνωση, την ενοχή. Αλλά και για τη στιγμή που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν, να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να αναζητήσουν μια νέα πορεία, μέσα από την αποδοχή και την αυτογνωσία.

Ένα επεισόδιο που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους – και μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε σιωπή, υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts.

