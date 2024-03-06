Το σύστημα της τηλεδιοίκησης λειτούργησε και υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση σε επιχειρησιακό επίπεδο προς αποφυγή ατυχήματος τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ αναφορικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου 2023 στο σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).
Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, το συμβάν έγινε στην περιοχή του δυτικού ΣΚΑ, στο σημείο όπου η γραμμή του Προαστιακού από το Κιάτο συγκλίνει με τη γραμμή καθόδου του σιδηροδρομικού άξονα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Τα τρένα, προτού ακινητοποιηθούν, κινούνταν σε συγκλίνουσες γραμμές και όχι μετωπικά, μετά από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
Ο ΟΣΕ ενημέρωσε άμεσα τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για το συμβάν, ενώ έχει ήδη κινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να συνταχθούν υπομνήματα τόσο από την πλευρά του όσο και από την πλευρά της Hellenic Train, όπως προβλέπεται, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν για τη σύνταξη του τελικού πορίσματος από τη ΡΑΣ και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών & Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, με σκοπό να αποφευχθούν αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον.
