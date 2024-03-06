Εύβοια: Προσπάθησαν να πουλήσουν αρχαία νομίσματα

Απετράπη αγοραπωλησία αρχαίων νομισμάτων ανυπολόγιστης αξίας και αντικειμένων σε περιοχή της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πατρίδας μας, εντόπισε και κατέσχεσε 38 νομίσματα ενιαίου «θησαυρού» και 9 αρχαία αντικείμενα, αποτρέποντας συνάντηση αγοραπωλησίας που είχε προγραμματιστεί σε αγροτεμάχιο πλησίον επαρχιακής οδού στην περιοχή της Εύβοιας».

Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε προχθές (Δευτέρα 4-3-2024) έπειτα από διερεύνηση και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε 44χρονος αλλοδαπός, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν 38 νομίσματα και αρχαίο παιδικό παιχνίδι.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο στην ίδια περιοχή, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 44χρονος, σε αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν επιπλέον 8 αρχαία αντικείμενα.

Τα αρχαία αντικείμενα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι περιλαμβάνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνιστούν αντικείμενα σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Όπως επισημάνθηκε από τον αρχαιολόγο τα 38 νομίσματα είναι ίδιας χρονικής περιόδου, χρονολογούνται μεταξύ του 320 έως 280 π.Χ. και συνιστούν ενιαίο «θησαυρό», υπό την έννοια ότι προέρχονται από το ίδιο αρχαιολογικό χώρο.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα».

Αναλυτικά όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια:

Έξι αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αθηνάς με κράνος προς δεξιά, στην οπίσθια όψη γλαύκα που βαδίζει προς δεξιά και επιγραφή ¨ΑΘΕ¨

δέκα τετρώβολα αργυρά της πόλεως Ιστιαίας, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή της νύμφης Ιστιαίας προς δεξιά, στην οπίσθια όψη ολόσωμη την ίδια νύμφη, καθισμένη στην πρώρα πλοίου και επιγραφή ¨ΙΣΤΙΑΙΩΝ¨

τετράδραχμο αργυρό μεταθανάτιας κοπής επ’ ονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ΄ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, που απεικονίζει στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αλεξάνδρου που φέρει τη λεοντή του Ηρακλέους προς δεξιά και στην οπίσθια τον Δία καθισμένο προς αριστερά που κρατεί σκήπτρο και αετό και επιγραφή Αλεξάνδρου και στο έξεργον το γράμμα Λ και σταυρός

εικοσιμία αργυρές δραχμές μεταθανάτιας κοπής επ’ ονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ΄ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αλεξάνδρου που φέρει τη λεοντή του Ηρακλέους προς δεξιά και στην οπίσθια τον Δία καθισμένο προς αριστερά που κρατεί σκήπτρο και αετό και επιγραφή Αλεξάνδρου και στο έξεργον διάφορα γράμματα ή σύμβολα

πήλινο πτηνό, πιθανώς παιδικό παιχνίδι από αρχαία ταφή

δύο αρχαίοι μπρούτζινοι δακτύλιοι είτε πρόκειται για δαχτυλίδια, είτε για στερέωση των βοστρύχων

δύο (2) μπρούτζινες περόνες εκ των οποίων η μία είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια

δύο μπρούτζινα ελάσματα συστραμμένα σε κύκλο κυλινδρικής διατομής

κορμός αρχαίου αγάλματος ή άνω τμήματος στήλης, του οποίου λείπει η κεφαλή ή το άνω μέρος, καθώς και το κάτω μέρος, μπορεί να εικονίζει πτηνό που κρατεί στο ράμφος του χταπόδι

σιδερένιο εγχειρίδιο νεώτερων χρόνων από 1500 μ.Χ. και μετά

Οι δακτύλιοι, οι περόνες και τα ελάσματα και το πήλινο πτηνό εκτιμάται ότι αποτελούν κτερίσματα μιας γυναικείας ταφής.

Το αυτοκίνητο του 44χρονου κατασχέθηκε ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς αρχαιοτήτων.

Ο 44χρονος με τη σχηματισθείσα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: skai.gr

