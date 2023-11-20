Οριζόντια μείωση κατά 5% στα τέλη του Δήμου Αθηναίων

Σε νέα οριζόντια μείωση κατά 5% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό αποφάσισε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση σε διάστημα δύο ετών, καθώς υπήρξε και πέρυσι αντίστοιχη οριζόντια μείωση πάλι ύψους 5%.

«Κάναμε τη δέσμευσή μας πράξη, επιστρέφοντας στους δημότες τη σωστή διαχείριση των οικονομικών», δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης και προσέθεσε: «Πέρυσι μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 5%. Το ίδιο κάνουμε και φέτος, δίνοντας ακόμη μια σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες της πόλης, που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο μεγάλη περικοπή στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων και η επίτευξή της πιστοποιεί ότι δουλεύουμε, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για όλους τους Αθηναίους».

Αναλυτικά, η εισήγηση προβλέπει μείωση του οικιακού συντελεστή στο 1,40 ευρώ/ΤΜ ετησίως και ως προς τους συντελεστές λοιπών χώρων (επαγγελματικών), τη μείωση για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κ.λπ. σε 4,97 ευρώ/TM ετησίως, τη μείωση για χώρους με δραστηριότητες παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. σε 4,75 ευρώ/TM ετησίως, τη μείωση για τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες του συντελεστή σε 5,58 ευρώ/TM.

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διατηρώντας μια σειρά απαλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διατήρηση:

- Της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο, 8.000 ευρώ για το τέταρτο τέκνο, 6.000 ευρώ για το πέμπτο τέκνο και 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου.

- Της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο, ήτοι σύνολο 35.000 ευρώ.

- Της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των απόρων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

- Της μείωσης των τελών καθαριότητος και φωτισμού κατά 50% για την πρώτη κατοικία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

- Της μείωσης των τελών καθαριότητος και φωτισμού κατά 50% για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

