Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση δύο μετώπων πυρκαγιάς στα Αστερούσια Όρη.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Το ένα μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Χάρακα προς τους Παρανύμφους, ενώ το δεύτερο μέτωπο έχει εκδηλωθεί προς την περιοχή Στέρνες.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά και στην περιοχή μεταξύ Μάζας και Τεμενίων στον δήμο Καντάνου Σελίνου, στα Χανιά. Στο σημείο έσπευσαν 12 οχήματα της υπηρεσίας με 28 υπαλλήλους και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος

Σύμφωνα με το cretalive.gr. στο μέτωπο στα Χανιά μεταβαίνει και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Γιώργος Τσικαλάς.

