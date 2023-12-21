Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο, συνολικού ύψους 507.005.217 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να καταβληθούν τα εξής τακτικά επιδόματα:

- Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι: 244.976 - 29.704.339 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:, δικαιούχοι 204.179 – 43.782.754 ευρώ

- Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 183.173 - 83.560.063 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 757– 228.201 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.687 – 200.296 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.354 – 5.770.132 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 17.850 – 7.545.546 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 10.209- 2.549.654 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 115– 91.275 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 11.521– 11.566.000ευρώ

- Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 736.904 – 160.937.490 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 10 – 10.000 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 553 – 274.893 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 500 - 385.875 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών: 442 – 217.800 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.432.230

Σύνολο καταβολών: 346.824.318 ευρώ

Επιπλέον, η έκτακτη πληρωμή του Δεκεμβρίου 2023 για το "Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευάλωτων νοικοκυριών", μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των δικαιούχων, έχει ως εξής:





Πηγή: skai.gr

