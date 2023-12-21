Στη στρατιωτική επιχείρηση «Φύλακας Ευημερίας» που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας θα συμμετάσχει η Ελλάδα. Στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων από τις δυνάμεις των ανταρτών Χούθι και η ασφαλής διέλευση των φορτηγών πλοίων και των τάνκερ από την περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο κόστος μεταφοράς προϊόντων και η αποφυγή, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, των ανατιμήσεων των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μια φρεγάτα κλάσης ΜΕΚΟ, με περιοχή ανάπτυξης τις ακτές της Υεμένης στο κομμάτι που περιλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τον Κόλπο του Άντεν. Πρόκειται ακριβώς για την περιοχή ελέγχου των Χούθι όπου έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής οι πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των εμπορικών πλοίων εξήγησε ο στρατιωτικός αναλυτής του ΣΚΑΪ Γιάννης Παλιούρας.

Καθώς κανένα από τα πλοία δεν είχε προορισμό το Ισραήλ ή δεν ανήκε σε ισραηλινές εταιρείες, οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τις ανησυχίες για το παγκόσμιο εμπόριο και πιθανές ανατιμήσεις σε διεθνές επίπεδο, αναφέρει χαρακτηριστικά το Time. Περίπου το 30% του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

Αλλαγή δρομολογίων

Η αποστολή πλοίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας της Νότιας Αφρικής αντί για το Σουέζ θα επιμηκύνει τους χρόνους ταξιδιού έως και κατά δύο εβδομάδες. Εάν όλες οι μεταφορές που κατευθύνονται προς το Σουέζ αναδρομολογούνταν, θα υπήρχε περίπου 6% μείωση της προσφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε ετήσια βάση.

Κάτι τέτοιο θα ανεβάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των πλοίων, με αύξηση της τιμής των προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή, ανατρέποντας την έως τώρα συζήτηση και τα δεδομένα για το πώς θα περιοριστεί ο πληθωρισμός σε παγκόσμια κλίμακα.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Hapag Lloyd, MSC και Maersk, η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία BP και ο όμιλος πετρελαιοφόρων Frontline ανέφεραν ότι θα αποφύγουν τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας και θα επαναδρομολογήσουν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική τα πλοία τους.

Ωστόσο, πολλά πλοία εξακολουθούν να περνούν από τη Διώρυγα του Σουέζ. Αρκετά από αυτά τα πλοία έχουν ένοπλους φρουρούς επί του σκάφους, όπως αναφέρει το Reuters.

Eπίσης, τουλάχιστον 11 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχαν περάσει από το Σουέζ και προσέγγιζαν την Υεμένη μεταφέροντας καταναλωτικά αγαθά και σιτηρά, με προορισμό χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι τώρα αγκυροβολημένα στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ του Σουδάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιχειρησιακές της δυνατότητες



Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο έχει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να επιχειρεί έναντι των συγκεκριμένων απειλών στην περιοχή. Συγκεκριμένα, οι σιίτες αντάρτες έχουν χρησιμοποιήσει αντιπλοϊκούς πυραύλους, έχουν χρησιμοποιήσει drones, έχουν χρησιμοποιήσει ταχύπλοα που έχουν επιτεθεί σε σκάφη αλλά και ρεσάλτο από αέρος με ελικόπτερα ώστε να καταλάβουν πλοίο και να το οδηγήσουν σε δικά τους λιμάνια.



Η ελληνική φρεγάτα έχει, μεταξύ άλλων, αντιαεροπορικό εξοπλισμό με 16 πυραύλους ESSM. Δύο αντιπυραυλικά συστήματα, τα Phalanx, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν πυραύλους ή drones που απειλούν την ίδια τη φρεγάτα. Επίσης διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου προκειμένου να αποτρέψουν επίθεση με πυραύλους εναντίον τους, σύστημα παραπλάνησης επίσης, και ιδιαίτερα σημαντικό, δύο ελικόπτερα με άγημα ειδικών δυνάμεων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για καταδίωξη είτε για ανακατάληψη πλοίου είτε ακόμα για κάποια άλλη αποστολή.



Η φρεγάτα δεν είναι μόνη της, θα «κουμπώσει» σε μια μεγάλη διεθνή task force, θα ανταλλάσσουν δεδομένα, θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες αποστολές, θα προσφέρει κάλυψη αλλά και θα της προσφέρεται και κάλυψη από πολεμικά πλοία άλλων κρατών.

Το δεύτερο στάδιο

Αν η δύναμη αυτή δεχθεί επίθεση, η ίδια η δύναμη ή τα πλοία τα οποία καλύπτει δεχθεί επίθεση από ιρανικής κατασκευής πυραύλους ή drones των Χούθι εναντίον πλοίων στη στεριά, δεν θα υπάρξει παθητική αντιμετώπιση, απλώς αποτροπή/ απορρόφηση πληγμάτων, αλλά αναμένεται να υπάρξει και δεύτερο στάδιο, στο οποίο θα πληγούν βάσεις στο έδαφος της Υεμένης, δηλαδή θα βληθούν τα σημεία εκτόξευσης.

Σημειώνεται ότι τα κράτη που μετάσχουν στην επιχείρηση «Φύλακας Ευημερίας» έχουν όλα κάποια χαρακτηριστικά: είτε είναι κράτη με μεγάλο εμπορικό στόλο, είτε είναι εξαγωγείς ενέργειας είτε έχουν συμφέρον να είναι πάντα ανοιχτοί οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι (πχ. Ολλανδία).

Για την Ελλάδα, που διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, η διατήρηση ανοιχτού θαλάσσιου δρόμου βρίσκεται στον πυρήνα του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος.

