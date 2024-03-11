Ο αγώνας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για το περιβάλλον... συνεχίζεται!

Οι αγώνες δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για το περιβάλλον αρχίζουν!

Τον Απρίλιο θα διοργανωθούν 3 αγώνες δρόμου, στα 3 βουνά της Αττικής.

Στην Πάρνηθα, στις 7 Απριλίου

Στην Πεντέλη, στις 14 Απριλίου,

Και στον Υμηττό, στις 21 Απριλίου.

Διαδρομές των 10 χλμ., των 5 χλμ. και 1 χλμ. για παιδιά έως 12 ετών με μηδενική συμμετοχή.

Οι διαδρομές των αγώνων είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η ώρα εκκίνησης για τα 5 χλμ. είναι στις 9:30 π.μ. και η συμμετοχή είναι 5€.

Η ώρα εκκίνησης για τα 10 χλμ. είναι στις 9:20 π.μ. και η συμμετοχή είναι 10€.

Στους αγώνες των 5 και 10 χλμ., θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση, καθώς και Τ-Shirt.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του 1 χλμ., στις 9 π.μ., τα παιδιά θα πάρουν το T-Shirt του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Με τα έσοδα των αγώνων θα αγοραστούν δέντρα που θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξει ο καθένας.

Οι 3 πρώτες γυναίκες και οι 3 πρώτοι άνδρες θα βραβευτούν με μετάλλιο, που σχεδίασε η Εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη.

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου της Πάρνηθας έκλεισαν.

Οι εγγραφές για τους Αγώνες Δρόμου της Πεντέλης και του Υμηττού πήραν παράταση.

Για τον αγώνα της Πεντέλης, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, μέχρι και την Κυριακή 7 Απριλίου (12 το βράδυ).

Για τον αγώνα του Υμηττού, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, μέχρι και την Κυριακή 14 Απριλίου (12 το βράδυ).

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις διαδρομές για το κάθε βουνό, καθώς και τις υψομετρικές τους διαφορές (απόσταση, ανύψωση, βαθμός & κλήση εδάφους).

ΠΑΡΝΗΘΑ

Σημείο εκκίνησης δρομέων: επί της Λεωφ. Πάρνηθος, 100 - 200 μ. μετά το τελευταίο κτήριο (Εrmitaz Hall)

5χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/parnitha-5k-cc3d69e?u=m&sh=l1xjlu

10χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/parnitha10k-ec8ce6a?u=m&sh=l1xjlu

Οδηγίες Πρόσβασης:

Με ΙΧ ακολουθόντας την Λεωφόρο Πάρνηθος με κατεύθυνση προς την Πάρνηθα / Τελεφερίκ. 200m μετά το τελευταίο κτίριο εστιατορίων (Ermitaz Hall) αριστερά από την Λεωφόρο Πάρνηθος, είναι ο χώρος parking και εκκίνησης.

Με λεωφορείο της γραμμής 727 αποβίβαση στην στάση «9η Μεσονυχτίου» και περπάτημα 500μ. Επιβίβαση στο 727 στην Λεωφόρο Καραμανλή.

ΠΕΝΤΕΛΗ

Σημείο εκκίνησης δρομέων: Το Νεκροταφείο Πεντέλης.

5 χλμ.: https://www.alltrails.com/explore/map/penteli-5k-141661f?u=m&sh=l1xjlu

10 χλμ.: https://www.alltrails.com/explore/map/penteli-9km-88ef51f?u=m&sh=l1xjlu

Οδηγίες Πρόσβασης:

Το δρομολόγιο λεωφορείου που κάνει στάση στο Νεκροταφείο Πεντέλης, είναι το 301 και η στάση είναι «2η Καλλισίων». Στο 301 μπορεί να επιβιβαστεί κάποιος από την Παλλήνη ή την Λεωφ. Πεντέλης.

Εναλλακτικά από την Λεωφ. Πεντέλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η γραμμή 460 / 461 μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων και μετά με 15 λεπτά περπάτημα φτάνει στην εκκίνηση.

Με ΙΧ από την έξοδο της Αττικής Οδού στην Λεωφόρο Πεντέλης και ακολουθόντας την Λεωφ. Πεντέλης με κατεύθυνση προς Πεντέλη και στην συνέχεια την Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου προς το Νεκροταφείο που είναι η εκκίνηση.

Επίσης με ΙΧ από την έξοδο Παλλήνης της Αττικής Οδού, ακολουθεί την Λεωφ. Ανθούσας προς Πεντέλη και στην συνέχεια την οδό Σύρου, την οδό Ιάσωνος και Θησέως μέχρι το Νεκροταφείο Πεντέλης.



ΥΜΗΤΤΟΣ

Σημείο εκκίνησης δρομέων: Το Νεκροταφείο Παπάγου - Χολαργού

5 χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/holargos-3ara-b9acb4a?u=m&sh=l1xjlu

10 χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/holargos-9-3k-8deb8d1?u=m&sh=l1xjlu

Οδηγίες Πρόσβασης:

Με ΙΧ από την έξοδο «Παπάγου» της περιφερειακής Υμηττού, με κατεύθυνση προς τον Υμηττό (Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης).

Με ΙΧ από τον Παπάγο ακολουθώντας την οδό Αναπαύσεως με κατεύθυνση προς το Υμηττό (Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης).

Σταθμός Μετρό «Εθνική Άμυνα» και από εκεί με το λεωφορείο 418, μέχρι την στάση «Αναστάσεως» (Η διάρκεια του δρομολογίου είναι 10 λεπτά. Μετά περπάτημα, μέχρι την εκκίνηση για 2 χλμ. (~30 λεπτά)).

Γιατί το περιβάλλον... θέλει αγώνα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.