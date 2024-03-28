Υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα και την Πέμπτη κατέγραψε το Meteo/ Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγραφές του σταθμού ποιότητας αέρα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης καταγράφηκαν τις μεσημβρινές ώρες στο Ρέθυμνο. Όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 ξεπέρασαν τα 180 μg/m³ στις 12:30 και έκτοτε σταδιακά υποχωρούν, όπως αναμενόταν άλλωστε και με βάση τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου μεταφοράς σκόνης DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο συγκεκριμένος σταθμός ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του συστήματος ενημέρωσης και προειδοποίησης καιρικών συνθηκών που αναπτύχθηκε από το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου. Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.meteo.gr/rethymno και περιλαμβάνει τόσο προγνωστικά εργαλεία όσο και παρατηρήσεις μετεωρολογικών σταθμών, σταθμήμετρων, ποιότητας αέρα, κεραυνών και δορυφορικά δεδομένα νεφών και θερμοκρασίας θάλασσας.

«Καμπανάκι» από τους πνευμονολόγους

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους η «αφρικανική σκόνη περιέχει μεταφερόμενα σωματίδια τα οποία δύναται να ενσωματωθούν με γύρη, βακτήρια και μύκητες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μείγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα».

Τις ώρες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης, τόσο οι άσκοπες μετακινήσεις όσο και η εξωτερική άθληση θα πρέπει να αποφεύγεται, συστήνουν οι πνευμονολόγοι, ενώ συνιστάται η παραμονή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους. Συνεχίζοντας η ΕΠΕ, τονίζει πως «σε εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα, δυσκολία στην αναπνοή, έντονου και ερεθιστικού βήχα με πιθανή απόχρεμψη, θωρακικού πόνου, επίμονου φτερνίσματος, δακρύρροιας και βράγχος φωνής τα άτομα θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια και συμβουλή».

Ισχυρή σύσταση κάνουν οι πνευμονολόγοι για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα, εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με παρόξυνση ή επιδείνωση της σταθερής πορείας της νόσου, να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα ιατρό τους, προς πιθανή τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγή τους και λήψη συμπληρωματικής ιατρικής φροντίδας.

