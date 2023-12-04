Tο «ύστατο χαίρε» είπαν σήμερα φίλοι και συγγενείς, στον Βασίλη Βασιλικό. Ο βραβευμένος συγγραφέας έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου σε ηλικία 89 ετών.

Με ένα δυνατό χειροκρότημα, αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Βασιλικό, η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, αλλά και θαυμαστές του έργου του στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η κηδεία του εμβληματικού και πολυβραβευμένου Έλληνα συγγραφέα, που σημάδεψε την ιστορία των γραμμάτων του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Στην κηδεία παρέστησαν εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών και του πολιτικού κόσμου, όπως μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 'Ελενα Ακρίτα, ο βουλευτής Νίκος Βούτσης, ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Φώτης Κουβέλης, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, η Λούκα Κατσέλη ο Γιώργος και η Αννα Νταλάρα, η Ρέα Γαλανάκη, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Κώστας Λαλιώτης κ.α.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο πρώην πρωθυπουπουργός , Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμαρχος Καβάλας, η ΕΣΗΕΑ, ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΡΤ κ.α.

Πάνω στο φέρετρό του είναι τοποθετημένο το καπέλο του, το οποίο ήταν το σήμα κατατεθέν του, καθώς και τα βιβλία του.

