Σε «απεργιακό κλοιό» θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 17 Απριλίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ, ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Σιδηρόδρομο ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί το τραμ.

Τα αστικά λεωφορεία στην Αθήνα αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 ως τις 21:00. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας.



Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Η ΠΟΣ – ΜΣΤ ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία, επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου) και καλύτερες συνθήκες εργασίας παντού.

«Καλούμε τα Σωματεία – Μέλη μας και τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος (Αθήνα), αλλά και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν τα, κατά τόπους, Εργατικά Κέντρα της χώρας, αγωνιζόμενοι ενάντια στην ακρίβεια που μαστίζει όλα τα νοικοκυριά, ενάντια στην κρίση που ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία», αναφέρει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.



Απεργιακές κινητοποιήσεις αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών και θα συμμετέχει τόσο στην απεργία της ΓΣΕΕ στις 17 Απριλίου, όσο και της 1 Μαΐου.

Στην ανακοίνωση του αναφέρουν μεταξύ άλλων: "Η μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη εξέφρασε τη γενικευμένη αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, αλλά και την οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών που κάνουν όλα τα αστικά κόμματα, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ για το έγκλημα στα Τέμπη. Έστειλε αγωνιστικό μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση, ότι η ζωή μας αξίζει! Ότι δεν ανεχόμαστε να θυσιάζονται οι ανάγκες των εργαζόμενων, της νεολαίας, του λαού, για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων!

Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή την κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς του κλάδου. Προετοιμάζουμε τις πανελλαδικές – πανεργατικές απεργίες στις 17 Απρίλη και 1 Μάη.

Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζομένων. Δεν περιμένουμε την κυβέρνηση ή άλλους όψιμους σωτήρες. Δυναμώνουμε το ρεύμα της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης. Η οργή μας να γίνει διεκδικητική δύναμη απέναντι στην κυβέρνηση και την εργοδοσία".

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ στηρίζει δυναμικά την απεργία της ΓΣΕΕ. Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ δηλώνει ότι αδιάλειπτα επιδιώκει μισθούς και συνθήκες εργασίας που να διασφαλίζουν την ευημερία των εργαζόμενών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.