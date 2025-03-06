Την αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας στη Μήλο, αποφάσισε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπου έχει επιβληθεί η απαγόρευση έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών με διαδοχικές παρατάσεις.

Πρόκειται για ένα πρώτο πλέγμα μέτρων προστασίας του νησιού, καθώς θα ακολουθήσει η ένταξη του Σαρακήνικου στο καθεστώς με τα τοπία φυσικού κάλλους, το οποίο αν είχε υιοθετηθεί, θα είχε αποφευχθεί το φιάσκο με την πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα της Unique Development για την οποία η ΥΔΟΜ Μήλου αποφάσισε τον προηγούμενο μήνα αναστολή εργασιών.

Με γραπτή δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης επισημαίνει: «Η κυβέρνηση προωθεί, για πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού κράτους, έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω της εκπόνησης των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ, ΕΠΣ), που καλύπτουν το 80% της Επικράτειας, εκεί όπου για σειρά δεκαετιών, παρά τα ωραία λόγια, δεν υπήρχε ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Πέραν από μία σπουδαία, πρωτόγνωρη μεταρρύθμιση, πρόκειται και για μια τεράστια επένδυση για το μέλλον της χώρας. Σε συνδυασμό με τις μελέτες οριοθέτησης οικισμών, τις ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης, την καταγραφή και χαρακτηρισμό των κοινοχρήστων οδών σε όλη την επικράτεια, καθώς και το σύστημα αυτόματου εντοπισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης με τεχνητή νοημοσύνη και λοιπές χωροταξικές μεταρρυθμίσεις, η συνολική επένδυση προσεγγίζει, σε δαπάνη το 1 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, σε ορισμένες περιοχές με αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται το φαινόμενο έντονης οικοδομικής ή τουριστικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην προκύψουν τετελεσμένα ή μη αναστρέψιμες καταστάσεις μέχρι την θεσμοθέτηση των Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ).

Αυτό αναδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες, προπαντός στη Μήλο, όπου εκπονήθηκε (με τεράστια καθυστέρηση και με παρωχημένα στοιχεία) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) από τον οικείο Δήμο, αλλά και ολοκληρωμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για τις περιοχές NATURA.

Στη βάση αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό για θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κ. Νίκο Ταγαρά, αποφασίσαμε -μέχρι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο νησί- να προχωρήσουμε, άμεσα, στην αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε περιοχές, όπου οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα (ΣΧΟΟΑΠ και ΕΠΜ), προτείνουν ειδικά μέτρα για την προστασία τους. Αυτό αφορά και στις δύο επίμαχες περιοχές (Σαρακίνικο και Αχιβαδόλιμνη), που αναδείχθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Με την ίδια μεθοδολογία -στη βάση, δηλαδή, επιστημονικών μελετών, θα διαχειριστούμε και άλλες ομοειδείς περιπτώσεις περιοχών, εάν υφίσταται ή προκύψει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν τετελεσμένα από δραστηριότητες που υπονομεύουν τον εν εξελίξει πολεοδομικό – χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας».

