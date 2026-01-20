Οι Μπακς πανηγύρισαν ξανά και αυτό το οφείλουν σε άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το ελληνικό θωρηκτό του Μιλγουόκι ήταν και πάλι εκεί για να δώσει λύσεις, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί των Χοκς (110-112). Τα «ελάφια» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις απανωτές ήττες και ευελπιστούν πλέον πως η συνέχεια θα είναι καλύτερη, αν και το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.

Κορυφαίος όλων από πλευράς Μιλγουόκι ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ. Για τους Χοκς, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αλεξάντερ Γουόκερ με 29 πόντους, ενώ ο Τζόνσον πρόσθεσε 28.

Άκρως ανταγωνιστικό ήταν το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Οι Μπακς έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 20-19.

Στη δεύτερη περίοδο το Μιλγουόκι πάτησε γκάζι και ανέβασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους (45-25). Οι Χοκς αντέδρασαν και μάζεψαν τη διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 54-38.

Με τον ίδιο ρυθμό μπήκαν τα «ελάφια» και στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 23 πόντους (74-51). Οι Χοκς όμως δεν τα παράτησαν και κατάφεραν να μειώσουν σε μονοψήφιο αριθμό στο τέλος του δεκαλέπτου (80-72).

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο επικράτησε πραγματικός χαμός. Οι Χοκς εξαφάνισαν τη διαφορά και πέρασαν μπροστά με 105-104. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τους Μπακς, όμως στο φινάλε έβγαλαν αντίδραση και, με άκρως περιπετειώδη τρόπο, πήραν τη νίκη με 112-110.

