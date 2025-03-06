«Λαβράκι» έπιασαν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι οποίοι κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντόπισαν μια βαλίτσα γεμάτη με 17 κιλά κοκαΐνης.

Ο 28χρονος επιβάτης και κάτοχος της βαλίτσας που έφτασε στην Αθήνα από τη Βραζιλία συνελήφθη όπως και ένας 30χρονος που περίμενε έξω από το αεροδρόμιο ενώ αναζητείται ακόμα ένας.

Σύμφωνα με την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οι δύο άντρες που συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της Τετάρτης, 5 Μαρτίου είναι μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κοκαΐνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ο 30χρονος είχε κρύψει τις συσκευασίες σε 2 αποσκευές, κατ’ εντολή του τρίτου ατόμου που αναζητείται, με σκοπό την παράδοσή τους στον 28χρονο, ο οποίος τον περίμενε έξω από τον Αερολιμένα.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επίσης:

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

2- βαλίτσες,

3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

το χρηματικό ποσό των 590 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 30χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.