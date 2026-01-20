Από το ρεύμα της διαμαρτυρίας στις αμβλώσεις

«Ύψωσε φρύδια» η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί δημόσιας διαβούλευσης για τις αμβλώσεις. Στη συνέντευξή της στο Open διευκρίνισε ότι θέλει ευρύτερα «δημόσια διαβούλευση στα θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας»...

Αναρωτιέται κανείς τι «δημόσια διαβούλευση» θα γίνεται για μείζονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα όπως οι αμβλώσεις. Δημοψηφίσματα; Τοπικές συνελεύσεις; Δημόσια διαβούλευση δια πάσαν νόσον; Πώς θα «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει»; Δεν υπονομεύεται έτσι το πολίτευμά μας, δεν υποβιβάζεται η εκλογική διαδικασία; Πάντως η στάση της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις έφερε χαμόγελα στην Αριστερά, ενώ και η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου καταδεικνύει ότι το κυοφορούμενο (pun not intended) κόμμα της δεν «κουμπώνει» με τη σημερινή ΝΔ και τους εκλογείς της.

Ως πολιτικός η Μαρία Καρυστιανού αρχίζει να παίρνει (ή υποχρεούται να παίρνει) θέσεις πέραν των Τεμπών, αλλά στο εξής, όσο μιλά θα καταβάλλει το σχετικό τίμημα, διασπώντας στην πορεία το θόλο και ρευστό ιδεολογικά ρεύμα της διαμαρτυρίας.

Όταν ανέβηκαν οι τόνοι για την ευλογιά

Δεν κύλησε ακριβώς σε ήρεμα νερά η (άνω των 4,5 ωρών) συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Κάθε άλλο. Όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα κάνουν λόγο για στιγμές έντασης που θύμισαν πως το αγροτικό μέτωπο παραμένει ενεργό και νευρικό.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου. Ο πρώτος έθεσε με επιμονή ζήτημα εμβολιασμού, καταγγέλλοντας αστοχίες στη διαχείριση της κρίσης, με τον δεύτερο να απαντά σε αυστηρό ύφος, υπερασπιζόμενος τις επιστημονικές εισηγήσεις και προειδοποιώντας για τους κινδύνους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν παρενέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν ο κτηνοτρόφος είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που η νόσος καταστεί ενδημική. Ερώτημα που, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, δεν τέθηκε τυχαία.

Τον τελικό τόνο, ωστόσο, έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Με παρέμβαση που έκλεισε τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η ευλογιά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά υπαρξιακή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία και πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί την εφαρμογή των μέτρων που κρίνουν αναγκαία οι ειδικοί.

Το μήνυμα ήταν σαφές – και απευθυνόταν προς όλες τις πλευρές. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και, όπως φάνηκε, δεν υπάρχει διάθεση για δεύτερες σκέψεις.

Ανάσα για μισό εκατομμύριο φορολογούμενους

Μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι μπορούν να ανασάνουν — έστω λίγο — χάρη στο νέο ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης. Οι μειώσεις φτάνουν έως 30% για σκάφη αναψυχής και κατοικίες και ξεπερνούν το 50% για τα αυτοκίνητα, με τις μεγαλύτερες «ανάσες» να πηγαίνουν στους κατόχους νεότερων οχημάτων με χαμηλές εκπομπές.

Στις κατοικίες υψηλής τιμής ζώνης (από 2.800 ευρώ το τετραγωνικό και πάνω) μειώνεται και το ποσοστό προσαύξησης, ενώ στα σκάφη αναψυχής η παλαιότητα λειτουργεί… υπέρ του φορολογούμενου: όσο πιο παλιό, τόσο μεγαλύτερο το ψαλίδι.

Αντίθετα, για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν το 2010 δεν θα υπάρξει μείωση των τεκμηρίων, ενώ οι κάτοχοι των πιο «πράσινων» και σύγχρονων οχημάτων θα δουν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος

Το... ουράνιο τόξο των νησιών

Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε — μαύρη σαν καλιακούδα, λέει το ρητό. Και ισχύει απόλυτα για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα.

Ο πληθυσμός γερνάει, οι γεννήσεις μειώνονται, και το δημογραφικό πρόβλημα βαραίνει σαν πέτρα πάνω στη χώρα.

Μέσα, όμως, στη μαυρίλα υπάρχει και το... ουράνιο τόξο. Κι αυτό δεν είναι κάπου μακριά· βρίσκεται στα νησιά μας. Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες: περιοχές που πάνε κόντρα στο ρεύμα, όπου οι γεννήσεις υπερβαίνουν τους θανάτους και οι νέοι μένουν για να ζήσουν, να εργαστούν, να κάνουν οικογένεια.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αύξησε τον πληθυσμό της περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η τουριστική ανάπτυξη λειτουργεί σαν μαγνήτης: κρατά τους νέους στον τόπο τους, δίνει δουλειές και ελπίδα για μέλλον.

Μαύρη η μαυρίλα, αλλά στα νησιά μας υπάρχει χρώμα. Και είναι το χρώμα του ουράνιου τόξου.

