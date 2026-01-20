Η μαραθώνια σύσκεψη και οι τεχνικές βελτιώσεις

Της Δώρας Αντωνίου

Οι τελικές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις των αγροτών μετά από τη συνάντηση που είχαν χθες οι εκπρόσωποι των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένονται σήμερα. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χθες ότι δεν μπορεί να προεξοφληθεί τι θα αποφασίσουν τα μπλόκα, ωστόσο στην πολύωρη συνάντηση με τον πρωθυπουργό (ξεπέρασε σε διάρκεια τις τέσσερις ώρες) έγινε μια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση, όπως περιγράφεται. Εξ αυτού υπήρχε ένα κλίμα ότι οδεύουμε προς αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς να αποκλείεται οι αγρότες να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κάποια άλλη μορφή διεκδίκησης χωρίς να επιμείνουν στο κλείσιμο των δρόμων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης έγινε πολύ λεπτομερής ανάλυση των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και εξηγήθηκε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά για πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, έγινε επίσης σαφές προς τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι μπορούν να συζητηθούν όλα τα θέματα, να διατυπωθούν οι προτάσεις τους για τεχνικές βελτιώσεις στο πλαίσιο που ήδη έχει τεθεί και να διαμορφωθεί ένα γόνιμο έδαφος για συνέχιση των συζητήσεων και των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές συνολικά για τις προοπτικές και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά το τέλος της συνάντησης αναφέρθηκε στο εποικοδομητικό κλίμα που επικράτησε και στο ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξεταστούν περαιτέρω βελτιώσεις στα μέτρα που αφορούν το αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Ανέφερε, επίσης, ότι «συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τα μεγάλα αρδευτικά έργα, η σύσταση αγροτικών επιμελητηρίων. Πάντως, σε όλους τους τόνους διαμηνύθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι στις βασικές εξαγγελίες που έγιναν δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή και ότι η συζήτηση αφορά παρατηρήσεις από την πλευρά των αγροτών για επιμέρους βελτιωτικές κινήσεις σε αυτό το πλαίσιο.

Επί της ουσίας, μεγάλες αλλαγές δεν προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση. Ωστόσο, αναμένονται ορισμένες παρεμβάσεις που μπήκαν ως προτάσεις από την πλευρά των αγροτών. Για παράδειγμα, το αίτημα οι λογαριασμοί ρεύματος να μην εκδίδονται κάθε μήνα αλλά σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα δύο φορές το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η επιβάρυνση από το πάγιο που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό και οι αγρότες ανέφεραν ότι αυξάνει την τελική τιμή του ρεύματος σημαντικά. Επίσης, συζητήθηκαν αναλυτικά παρεμβάσεις για δικαιότερη κατανομή του αφορολόγητου πετρελαίου που αναλογεί ανά καλλιέργεια, ενώ μία άλλη παρέμβαση που δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί έχει να κάνει με την εφαρμογή της επιστροφής ΕΦΚ στην αντλία πιο νωρίς από ότι είχε αρχικά ανακοινωθεί, δηλαδή πριν από τον Νοέμβριο του 2026.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, ωστόσο από κυβερνητικής πλευράς θεωρείται ότι διαμορφώθηκε ένα θετικό πλαίσιο, το οποίο δικαιολογεί μια καταρχήν αισιοδοξία για εκτόνωση των κινητοποιήσεων.

