Η Ιαπωνία υποδέχθηκε την περασμένη χρονιά αριθμό ρεκόρ ξένων επισκεπτών, που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 40 εκατομμύρια ανθρώπους, παρά την εντυπωσιακή υποχώρηση στα τέλη του έτους της ροής κινέζων τουριστών, εξαιτίας των τριβών ανάμεσα στο Τόκιο και στο Πεκίνο.

Η χώρα κατέγραψε 42,7 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών το 2025, καταγράφοντας ρεκόρ για δεύτερη συναπτή χρονιά, μετά τους 36,8 εκατ. που προσέλκυσε το 2024. Η υποχώρηση της ισοτιμίας του γεν συνέβαλε να γίνει το αρχιπέλαγος πολύ πιο ελκυστικός προορισμός για τους ξένους τουρίστες.

Ωστόσο, ο αριθμός των κινέζων επισκεπτών κατακρημνίστηκε κατά 45% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση: μειώθηκε στους 330.000.

Οι σχέσεις των δυο ισχυρών γειτόνων εισήλθαν σε τροχιά επιδείνωσης αφού η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία. Εξοργισμένη, η κινεζική κυβέρνηση παρότρυνε μια εβδομάδα αργότερα τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν οποιοδήποτε ταξίδι στην Ιαπωνία λόγω των «μεγάλων κινδύνων» για την ασφάλειά τους.

Η οδηγία προκαλεί συναγερμό στον κλάδο του τουρισμού. Η Κίνα άλλωστε είναι η κυριότερη προέλευση των ξένων επισκεπτών στην Ιαπωνία, που υποδέχθηκε τους πρώτους εννιά μήνες του 2025 κάπου 7,5 εκατ. τουρίστες από τη χώρα αυτή, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα. Με άλλα λόγια, αριθμό αυξημένο κατά 42% σε ετήσια βάση και το ένα τέταρτο του συνόλου των ξένων επισκεπτών.

Χάρη στη μείωση της ισοτιμίας του γεν, δαπάνησαν ποσό ίσο με 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το τρίτο τρίμηνο.

Στόχος: 60 εκατομμύρια

Ο υπουργός Μεταφορών Γιάσουσι Κανέκο υποβάθμισε τη ραγδαία μείωση των κινέζων επισκεπτών στα τέλη της χρονιάς, επιμένοντας στη «σημαντική πρόοδο» που καταγράφτηκε ως προς τον συνολικό αριθμό επισκεπτών.

Η Ιαπωνία ανακτά τη δυναμική που καταγραφόταν πριν από την πανδημία του νέου κορονοϊού, όταν ο αριθμός των ξένων επισκεπτών είχε πενταπλασιαστεί μεταξύ του 2012 και του 2020.

Πέρα από τα δεδομένα θέλγητρα της Ιαπωνίας, που είναι ο πολιτισμός, η διατροφή και τα μοναδικά τοπία, ιδίως το όρος Φούτζι, η μαζική προσέλευση εξηγείται επίσης από το επίπεδο της ισοτιμίας του γεν, που υποχωρεί έναντι του αμερικανικού δολαρίου τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει πως γίνεται πιο φθηνός προορισμός.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ορίσει ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, που είναι η χώρα να επισκέπτεται 60 εκατομμύρια ξένους τουρίστες σε ετήσια βάση ως το 2030, αριθμό διπλάσιο από ό,τι μια δεκαετία νωρίτερα.

Ο κίνδυνος όμως είναι να προκληθεί στους πιο ελκυστικούς προορισμούς του αρχιπελάγους το φαινόμενο του «υπερτουρισμού» και να αγανακτήσουν οι κάτοικοι, ιδίως στην άλλοτε αυτοκρατορική πρωτεύουσα Κιότο--όπου οι αρχές αύξησαν τα τέλη διαμονής, ακριβώς για να αποτραπεί να ενσκήψει τέτοιο πρόβλημα.

Το αρχιπέλαγος των 124 εκατομμυρίων κατοίκων υποδέχεται μολαταύτα πολύ λιγότερους ξένους τουρίστες από τον κυριότερο προορισμό παγκοσμίως. Αυτός δεν είναι παρά η Γαλλία των 68 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία υποδέχθηκε περί τους 100 εκατ. ξένους επισκέπτες τόσο το 2023 όσο και το 2024.

Πηγή: skai.gr

