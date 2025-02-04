Στον έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών βρίσκεται η τουριστική επένδυση στο Σαρακήνικο της Μήλου με το υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας να ζητά την άμεση διακοπή των εργασιών στο υπό ανέγερση ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση οι ενέργειες του ΥΠΕΝ σχετικά με το υπό ανέγερση ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Σαρακήνικο της Μήλου είναι οι εξής:

Απεστάλη έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος της νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1134683/25-07-2024 οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Μήλου και αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Επίσης, απεστάλη έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προς την ΥΔΟΜ Μήλου, για να προχωρήσει άμεσα σε διακοπή εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της οικοδομικής άδειας.

Επισημαίνεται ότι ξεκινάει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο νησί με την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Δήμου Μήλου, όπου από τις προδιαγραφές προκύπτουν σαφείς οδηγίες στους μελετητές για την προστασία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές όπως είναι το Σαρακήνικο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρεμβαίνει άμεσα όταν εντοπίζονται ζητήματα σχετικά με την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως στην περίπτωση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, εφαρμόζοντας ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές ή αναστέλλοντας τις οικοδομικές άδειες.

