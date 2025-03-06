Αρχίζουν και απαντώνται τα ερωτήματα στην υπόθεση του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, όπως φαίνεται, σιγά-σιγά, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων έχουν διατυπωθεί και από την πλευρά της οικογένειας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχολίασε το γεγονός ότι ο 39χρονος Βασίλης πέθανε στο σημείο όπου και βρέθηκε νεκρός, 18 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, ένα ερώτημα το οποίο δεν είχε εξαρχής απαντηθεί, αλλά φαίνεται να προκύπτει από τη νεκροψία. «Για να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε το πέρας όλων των εξετάσεων. Όμως, ακόμα και από την αυτοψία του χώρου, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν ιατροδικαστές στο σημείο, προφανώς είχαν μια πρώτη εκτίμηση. Στη συνέχεια, όταν η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προφανώς εκεί κάποια πράγματα έγιναν ακόμα πιο ξεκάθαρα».

«Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το αν υπήρξε ή όχι μεταφορά, πρέπει να γίνει σωστή μελέτη των εγκληματολογικών συνθηκών του συγκεκριμένου σημείου, γιατί ξέρετε ακούω πολλές φορές να λένε ότι στην ευρύτερη περιοχή είχε 10 βαθμούς. Δεν μας ενδιαφέρει η ευρύτερη περιοχή, αλλά το σημείο. Όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία. Είναι βέβαιο ότι θα μάθουμε στο τέλος την αλήθεια».

Ως προς τον ιατρικό φάκελο του εκλιπόντος, κατά τον οποίον επίσημη συνταγογράφηση για φαρμακευτική αγωγή δεν υπήρχε, ο κ. Λέων υπογράμμισε:

«Η πρώτη πηγή που έχουμε είναι ουσιαστικά το ιατρικό ιστορικό που μας δίνει η ίδια η οικογένεια. Κατά δεύτερον, το ιστορικό που λαμβάνουμε από διαδικασίες, όπως είναι η ΗΔΙΚΑ, δηλαδή το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Κατά τρίτον, εάν υπάρχει αμφιβολία για χρόνια χρήση κάποιων φαρμάκων, φτάνουμε ακόμα και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Για παράδειγμα, με τη μελέτη των τριχών των μαλλιών που έχει ένας άνθρωπος, μπορούμε να φτάσουμε πολύ πίσω στον χρόνο τοξικολογικά».

