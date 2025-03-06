Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 12χρονου κοριτσιού, της Κωνσταντίνας Λεντέρη από τον Πειραιά, στις 24 Φεβρουαρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης στις 05.03.2025 και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Κωνσταντίνα Λέντερη έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, 1.50 ύψος και έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μπλούζα με animal print και πράσινη φούστα.

Ο Κ. Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως η οικογένεια Ρομά είναι άστεγη στην πλατεία Καραϊσκάκη.

«Το παιδί εξαφανίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου και η δήλωση έγινε στις 27. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Το παιδί αυτό είναι σε κίνδυνο. Εμείς ενημερωθήκαμε χτες από την αστυνομία και την εισαγγελία. Αυτή τη στιγμή το παιδί είναι εξαφανισμένο πολύ καιρό. (...) Υπάρχουν διάφορα σενάρια που δεν θα ήθελα να τα πω», σημείωσε.

«Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο ή αυτούς που έχουν κάνει κάτι ενδεχομένως να φοβηθούν και να αφήσουν το παιδί ελεύθερο για να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.