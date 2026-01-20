Ο αριθμός των κινέζων τουριστών οι οποίοι επισκέφθηκαν την Ιαπωνία κατακρημνίστηκε (-45%) τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών, με φόντο τις διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στο Τόκιο και στο Πεκίνο.

Οι σχέσεις των δυο ισχυρών γειτόνων εισήλθαν σε τροχιά επιδείνωσης αφού η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία. Εξοργισμένη, η κινεζική κυβέρνηση παρότρυνε τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν οποιοδήποτε ταξίδι στην Ιαπωνία.

