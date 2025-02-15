Η οικοδομική ασυδοσία επέστρεψε δριμύτερη στη Μύκονο. Αν και οι οικοδομικές άδειες έχουν ανασταλεί οι κάτοικοι καταγγέλλουν νέο όργιο οικοδομικών εργασιών μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες.

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός περιβάλλοντος Θεόδωρος Σκυλακάκης στέλνοντας το μήνυμα πως θα γκρεμιστούν όλα.

Όπως αναφέρει ο Μηνάς Λυριστής, περιφερειακός σύμβουλος Νότιου Αιγαίου: «Υπήρχαν άδειες που έχουν εκδοθεί σε παλαιότερο χρόνο, στις οποίες οι συντεταγμένες της τοποθεσίας που ήταν να χτιστεί το οικοδόμημα αλλάζουν ξαφνικά σε μία τύπου μαύρη αγορά αδειών δόμησης».

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής Ζησιμόπουλος, πρόεδρος σωματείου επαγγελματιών και επιχειρηματιών χώρα Μυκόνου: «Υπάρχει πλήρης αναστολή οικοδομικών αδειών εδώ και αρκετό καιρό, πάνω από χρόνο, ενάμιση χρόνο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν δεν μπορείς να χτίσεις ούτε παράνομα ούτε νόμιμα να οδηγείσαι στην παρανομία».

