Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, σε μήνυμά του στο Telegram, ανέφερε ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο έχει προκαλέσει διακοπές τόσο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στην παροχή νερού. Ένα κτίριο χτυπήθηκε και ένα άτομο τραυματίστηκε, είπε.

Ανεπίσημα κανάλια ειδήσεων του Telegram δημοσίευσαν φωτογραφίες από πολυώροφες πολυκατοικίες χωρίς ρεύμα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι ένας χώρος αποθήκευσης έχει υποστεί ζημιές και πολλά αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

