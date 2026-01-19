Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: «Χωρίς Νόμπελ, δεν σκέφτομαι μόνο την ειρήνη» – Επιμένει στον έλεγχο της Γροιλανδίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την αξίωσή του για την απόκτηση της Γροιλανδίας με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Στην επιστολή ο Τραμπ δηλώνει ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη» και τονίζει ότι πλέον σκέφτεται τι είναι «καλό και σωστό για τις ΗΠΑ». Επιπλέον, ο Τραμπ υπογραμμίζει στην επιστολή ότι «ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, σε επιστολή που απέστειλε στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Αν και θα είναι πάντα προτεραιότητα, πλέον μπορώ να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις ΗΠΑ».

«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν αποφασίζεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, αλλά απονέμεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή.

«Όσον αφορά το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει επανειλημμένα στον Τραμπ αυτό που είναι γνωστό, ότι δηλαδή το βραβείο απονέμεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση», δήλωσε στο Bloomberg ο Στόρε.

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έδωσε το Νόμπελ της στον Τραμπ, ο οποίος από καιρό επιθυμούσε το βραβείο. Ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι αξίζει το Νόμπελ επειδή τερμάτισε πολυάριθμους πολέμους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, δέχτηκε το μετάλλιο από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο. «Το Νόμπελ και ο βραβευμένος είναι αχώριστα», ανέφερε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. «Ακόμα κι αν το μετάλλιο ή το δίπλωμα περάσει αργότερα σε κάποιον άλλον, αυτό δεν αλλάζει το ποιος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, η επιτροπή Νόμπελ ανέφερε ότι «ένα βραβείο δεν μπορεί, ακόμη και συμβολικά, να μεταβιβαστεί».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προκάλεσε αναταραχή στους συμμάχους του ΝΑΤΟ το Σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας», όπως είπε. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε την οργή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε να ενεργοποιηθεί το ισχυρότερο εργαλείο αντίποινων της ΕΕ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ συζήτησαν την Κυριακή τις επιλογές τους σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του, συμπεριλαμβανομένων των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας περίπου 93 δισ. ευρώ. Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Νορβηγός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι «η ανακοίνωση του Τραμπ για την εφαρμογή δασμών λόγω Γροιλανδίας είναι απαράδεκτη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε νωρίτερα νέα πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω στο θέμα της Γροιλανδίας απέστειλε στο μεταξύ την Κυριακή η Ουάσινγκτον, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τόνισε η Γηραιά ήπειρος είναι «πολύ αδύναμη» για να διασφαλίσει την ασφάλεια του αρκτικού νησιού.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε σε μεγάλο βαθμός τις απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να «παγώσει» την εμπορική συμφωνία για τους δασμούς που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το μπλοκ πέρυσι, λέγοντας στο NBC News ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί στρατηγική πίεση για να πάρει αυτό που θέλει.

«Καταρχάς, η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και μια έκτακτη ενέργεια μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή σε συνέντευξη στο “Meet the Press” του NBC. Ο Τραμπ «αξιοποιεί τις έκτακτες εξουσίες του για να το κάνει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που χαρακτήρισε τον δασμό «απαράδεκτο», σκοπεύει να ζητήσει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων που διαθέτει, το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), γνωστό και ως ευρωπαϊκό «μπαζούκα».

Ο Μπέσεντ δικαιολόγησε την προσπάθεια του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, επικαλούμενος τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην Αρκτική, τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδα «Golden Dome» και την προηγούμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, η οποία -όπως είπε- «χρηματοδοτούσε τις προσπάθειες της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Ερωτηθείς αν η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.

