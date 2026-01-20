Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ευθυμίου του Μεγάλου, των Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων και του Αγίου Φαβιανού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα

Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση

Φαβιανός

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:34 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 1.5 ημερών



