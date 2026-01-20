Το πολιτικό στίγμα της Μαρίας Καρυστιανού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν η Μαρία Καρυστιανού δεν επιθυμούσε στη συνέντευξη που έδωσε στο OPEN να ανοίξει τα χαρτιά της για το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει το κυοφορούμενο κόμμα της, μάλλον δεν τα κατάφερε. Δήλωσε πως δεν είναι κοντά με τη Νίκη, ωστόσο το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού είναι η κοινοβουλευτική δύναμη που θέτει το ζήτημα των αμβλώσεων. Ένα ζήτημα μη υπαρκτό που έχει λήξει από το 1986.

Η δήλωση της πως «είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» δίνει ένα σαφές σήμα για τον προσανατολισμό που έχει. Η πολιτική απειρία δεν τη βοηθάει, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού ακολουθώντας αυτή τη γραμμή δύσκολα θα μπορέσει να διεισδύσει στο χώρο των απογοητευμένων ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επεσήμαναν από την πρώτη στιγμή πως οι συγκεκριμένες θέσεις απηχούν τις απόψεις της ακροδεξιάς σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ούτε ο κεντροδεξιός χώρος κινείται σε αυτή τη λογική με τον Παύλο Μαρινάκη να διαχωρίζει άμεσα τη θέση της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη μίλησε για μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που δεν αποτελούν λύση στο σημερινό αδιέξοδο φωτογραφίζοντας την πρωτοβουλία που ετοιμάζεται να αναλάβει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Είναι γεγονός πως σχηματισμοί με ανάλογες μειοψηφικές και αναχρονιστικές απόψεις δεν μπορούν να έχουν μεγάλες φιλοδοξίες. Η δήλωση της στρέφεται κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών προκαλώντας πολλές αντιδράσεις και συζητήσεις που θα συνεχιστούν. Θα έχει ενδιαφέρον αν το κύμα των δημοσκοπήσεων που θα ακολουθήσει μέχρι τα τέλη του μήνα αποτυπώσει κάποια μεταβολή στα μέχρι σήμερα ποσοστά της.

Όλα, σε σχέση με τη θέση που θα κατέχει το κόμμα της κ. Καρυστιανού στο πολιτικό φάσμα, θα αποκρυσταλλωθούν με την παρουσίαση του προγράμματος της ενδεχομένως τον άλλο μήνα. Η ίδια, όπως τόνισε προτιμά να μη βάζει ταμπέλες και πως συνομιλεί με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες, αποκλείοντας τα άκρα.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 καθόλου πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε το 54,1%. To 50,1% πιστεύει ότι το νέο κόμμα θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους χώρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.