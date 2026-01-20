Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη κρύο (....όχι πολικό) και ενισχυμένοι άνεμοι - Αύριο Τετάρτη επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη , αρχικά ασθενείς βροχές ή χιονόνερο θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά , και τη νύχτα στα Δ – ΝΔ θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τα Κ και Β  ημιορεινά.   Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α – ΝΑ 7 με 8 στα νότια 9 με 10 μποφόρ  , στο Αιγαίο Α – ΒΑ  6 με 8 μποφόρ στα ΝΔ τοπικά 9 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  Β ηπειρωτικά  έως 8 με 9  βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα  έως 12 με 13  τοπικά στα Ν  έως 15 με 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές , καταιγίδες και χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Η ένταση των ανέμων 8 και τοπικά 9 μποφόρ,   η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.  

Την Πέμπτη άστατος καιρός με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στα Δ, τα Ν ,  το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Κ και Β

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.   Άνεμοι:  ΒΑ  4 με 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς.  

