Σήμερα Τρίτη , αρχικά ασθενείς βροχές ή χιονόνερο θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά , και τη νύχτα στα Δ – ΝΔ θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τα Κ και Β ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 7 με 8 στα νότια 9 με 10 μποφόρ , στο Αιγαίο Α – ΒΑ 6 με 8 μποφόρ στα ΝΔ τοπικά 9 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β ηπειρωτικά έως 8 με 9 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 τοπικά στα Ν έως 15 με 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές , καταιγίδες και χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Η ένταση των ανέμων 8 και τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη άστατος καιρός με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στα Δ, τα Ν , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Κ και Β

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι: ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα τοπικές συννεφιές. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.