Στα βασιλικά μνήματα στο Τατόι - δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, ετάφη σήμερα το μεσημέρι, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, η πριγκίπισσα Ειρήνη η οποία έφυγε από την ζωή στις 15/1, σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και τους Ντε Γκρες.

Παρούσα στην κηδεία – που τελέστηκε στην Μητρόπολη Αθηνών - ήταν σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας: Ο βασιλιάς Φίλιππος με την βασίλισσα Λετίθια και τις δύο κόρες του καθώς και η βασιλομήτωρ Σοφία.

Το Παλάτι της Ισπανίας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το Τατόι.

Ceremonia de sepelio de la Princesa Irene de Grecia en el Cementerio Real del Palacio de Tatoi.



➡️https://t.co/QFYwNd6aMX pic.twitter.com/jyLYGBUsCO — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 19, 2026

Τα ανίψια της εκλιπούσης πριγκίπισσας Παύλος, Νικόλαος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες παρευρέθηκαν επίσης στην κηδεία και στη συνέχεια στην ταφή.



Από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ., το φέρετρο - τυλιγμένο με την ελληνική σημαία - βρισκόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, για όσους επιθυμούσαν να αποτίσουν τα σέβη τους.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε στο Παλάτι της Θαθουέλα (Zarzuela Palace) στη Μαδρίτη, περίπου την ώρα που στο Τατόι τα μέλη της οικογένειας τελούσαν το ετήσιο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από τον θάνατο του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα, η 87χρονη βασίλισσα Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρέωσείς της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της, μικρότερη αδερφή, περιμένοντας το μοιραίο.

Απούσα η οικογένεια του Παύλου ντε Γκρες

Ο ανιψιός της Παύλος Ντε Γκρες εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκτός από τη θλίψη του, εξηγεί και τους λόγους που τρία από τα μέλη της οικογένειάς του δεν θα εμφανιστούν στο τελευταίο αντίο.

"Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της […] Λόγω της πρόσφατης εγχείρησης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, η Μαρί Σαντάλ ντε Γκρες δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης. Ο Οδυσσέας, ο οποίος σπουδάζει και η Ολυμπία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα απουσιάσουν επίσης. H οικογένεια συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος.



Πηγή: skai.gr

