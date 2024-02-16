Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: «Ισχύει στην Κύπρο αν ένα ζευγάρι παντρευτεί στην Ελλάδα»

Στο κανάλι Σίγμα φιλοξενήθηκε ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ο οποίος αναφέρθηκε στη νομοθεσία που πέρασε χθες από την Ελληνική Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια.



Ο κ. Αιμιλιανίδης εξήγησε τι θα συμβεί στις περιπτώσεις που κάποιο ζευγάρι πάει στην Ελλάδα για να παντρευτεί και να θα ισχύει ο γάμος τους στην Κύπρο.

Αρχικά ανέφερε ότι θεωρείται τομή γιατί είναι η πρώτη φορά που περνά ένας τέτοιος νόμος. «Είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να διχάζει την κοινωνία».Ξεκαθάρισε ότι ο γάμος αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. «Όταν έγινε η σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγινε πρόβλεψη ότι ο γάμος είναι η ένωση άνδρα και γυναίκας. Για αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών για το γάμο επειδή ο νομοθέτης τη δεκαετία του ’50 είχε πει για άνδρα και γυναίκα. Αυτό ισχύει και στο δικό μας Σύνταγμα».Πρόσθεσε ότι μετά το δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε πει ότι «υπάρχει εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών. Δεν μπορώ να πάω ενάντια του γράμματος του Συντάγματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω την εξέλιξη».Ερωτηθείς για τις περιπτώσεις όπου ένα ομόφυλο ζευγάρι από την Κύπρο πάει στην Ελλάδα για να παντρευτεί και να γίνει εκεί τεκνοθεσία, όταν επιστρέψουν αν θα αναγνωρίζεται ο γάμος και η τεκνοθεσία, εξήγησε ότι από τη στιγμή που του έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα δεν μπορούν μετά να τους αποστερήσουν τα δικαιώματα τους».

