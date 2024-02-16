Την εντατικοποίηση από την επόμενη εβδομάδα των κινητοποιήσεων που ήδη πραγματοποιούν στον Έβρο, ενόψει και του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που οργανώνεται στην Αθήνα την Τρίτη, αποφάσισαν οι αγροτικοί σύλλογοι του Νομού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη στην αποψινή σύσκεψη «αποφασίσαμε να προχωρήσουμε την Τρίτη στο κλείσιμο του τελωνείου του Ορμενίου από τις 12.00 ενώ θα ενισχυθεί με αγροτικά μηχανήματα το μπλόκο στον κόμβο των Καστανεών όπου συνεχίζουμε με δίωρους αποκλεισμούς του δρόμου μετά το απόγευμα. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν νέες αποφάσεις ανάλογα με τα αντανακλαστικά που θα δείξει η κυβέρνηση στο μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζεται στην Αθήνα, το οποίο και στηρίζουμε.

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας επισκέφθηκε χθες το μπλόκο κι έδωσε τη στήριξή του ενώ ψήφισμα στήριξης εξέδωσαν η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών του Δήμου Ορεστιάδας, η τοπική ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Λογιστών και έχουν καθημερινά φυσική παρουσία στο μπλόκο».

«Συνεχίζουμε το κλείσιμο του τελωνείου των Κήπων και το Σαββατοκύριακο από τις 19.00 έως τις 21.00, ενώ τη Δευτέρα θα εντατικοποιήσουμε τις κινητοποιήσεις», δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής.

