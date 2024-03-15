Οι λαικές αγορές θα λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα

Το Σάββατο και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας οι λαικές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά «με εξαιρετικά ανταγωνιστικές και πραγματικά χαμηλές τιμές και με πλούσια ποικιλία φρέσκων θαλασσινών και ψαριών, φρούτων, λαχανικών και πολλών άλλων σαρακοστιανών προϊόντων» όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι λαϊκές αγορές αποτελούν τον προορισμό όλων των καταναλωτών που αναζητούν χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα και απόλυτη φρεσκάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.