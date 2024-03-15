Κλειστός θα είναι αύριο Σάββατο 16/3 και Κυριακή 17/3, ο σταθμός του Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», λόγω εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ,από τη Δευτέρα 18/3 που ο σταθμός θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά, οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπήρχε ήδη(επικυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα πώλησης), εγκατεστημένο σε νέες θέσεις.

Πως θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Δημοτικό Θέατρο»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Δημοτικό Θέατρο», ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι:

Οι γραμμές 909 και 915 διασυνδέουν πλήρως τους Σταθμούς «Δημοτικό Θέατρο» και «Πειραιά».

Μάλιστα, έχει προβλεφθεί και διεύρυνση ωραρίου της λεωφορειακής γραμμής 909 για δυνατότητα μετεπιβίβασης κατά τις νυχτερινές ώρες:

Γραμμή 909 Σάββατο 16/3

Τελευταίο δρομολόγιο από 'Αγιο Βασίλειο στις 00:45

Τελευταίο δρομολόγιο από Κρατικό στις 01:35

Γραμμή 909 Κυριακή 17/3

Τελευταίο δρομολόγιο από 'Αγιο Βασίλειο στις 23:40

Τελευταίο δρομολόγιο από Κρατικό στις 00:25

Επίσης, οι γραμμές 300 και 904 διέρχονται από τον Σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» και προσεγγίζουν τον Σταθμό «Πειραιά».

Από τον Σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» διέρχονται επίσης οι εξής γραμμές: 040, 049, 130, 217, 218, 229, 500 ,906, Α1, Β1, Χ96 και η γραμμή ΤΡΑΜ Τ7.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.