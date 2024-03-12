«Αγκάθι», που σε συνδυασμό με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν είναι προς το συμφέρον, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των Ελλήνων μουσικών δημιουργών, χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου από το υπουργείο Πολιτισμού: «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ σε ανακοίνωσή της, για μια ακόμη φορά ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μία, πέρα και έξω από κάθε λογική, παρέμβαση «άνωθεν», στην άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Είναι δε παραπάνω από προφανές, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι αυτό το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθόσον δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των κλάδων που θα επηρεάσει, όπου η φυσιογνωμία της επιχείρησης, όσον αφορά το μουσικό ρεπερτόριο, είναι επιλογή της ίδιας και δεν μπορεί να επιβάλλεται, στις Δημοκρατίες, από κάποιον τρίτο, ιδιαίτερα δε όταν αυτός ο τρίτος είναι το κράτος.

Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση είναι ακόμα ένα «αγκάθι», όπου σε συνδυασμό με το άλυτο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν είναι προς το συμφέρον τόσο των επιχειρήσεων όσο και των Ελλήνων μουσικών δημιουργών.

Η Ενωση καλεί το υπουργείο «να αποσύρει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, γιατί δεν είναι η ποσόστωση και το μίγμα του ελληνόφωνου ως προς στο ξένο μουσικό τραγούδι που προωθεί και στηρίζει το ελληνικό μουσικό πολιτισμικό μας προϊόν, αλλά οι προσπάθειες όλων μας για αναβάθμιση της ποιότητάς αυτού και σίγουρα όχι η μέσω προστίμων, εισπρακτική λογική της εν λόγω νομοθετικής παρέμβασης».

Τέλος προσθέτει, ότι «όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, οι Έλληνες επιχειρηματίες στηρίζουν ανεπιφύλακτα το πολιτισμικό προϊόν της χώρας μας, όμως αυτές οι άκριτες παρεμβάσεις, χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο με τους φορείς, μόνο προβλήματα δημιουργούν και δεν έχουν θετικά αποτελέσματα».

