Νομαδικές μέδουσες εντοπίστηκαν στον κόλπο των Τριαντών της Ρόδου, από το προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού του νησιού. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν 4 άτομα του είδους Rhopilema nomadica χθες (11/3) και σήμερα (12/3).

Σε ανακοίνωσή του ο Υ.Σ Ρόδου σημειώνει ότι: «Το συγκεκριμένο είδος, είναι ενδημικό της Ερυθράς θάλασσας, και στη Μεσόγειο η πρώτη καταγραφή του είδους έγινε το 1970.

Η Rhopilema nomadica, γνωστή και ως νομαδική μέδουσα, έχει ημισφαιρικό σχήμα, διαφανές - γαλαζωπό χρώμα, ενώ η διάμετρός της μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο. Στην κάτω επιφάνεια του σώματος, υπάρχουν 8 πλοκάμια με νηματοκύστεις, δηλαδή μικρά κεντριά με δηλητήριο, που αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα προκαλούν έντονο πόνο, αίσθημα καύσου, κνησμό και ερεθισμό της περιοχής.

Ακόμα και αν βρούμε μια μέδουσα στη παραλία, αποφεύγουμε την επαφή με γυμνά χέρια!

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Αφαιρούμε τα πλοκάμια ή άλλα υπολείμματα της μέδουσας, χρησιμοποιώντας μια πλαστική κάρτα, ένα τσιμπιδάκι, ένα ξύλο ή ακόμα και ένα πλαστικό φτυαράκι από παιδικό παιχνίδι. Δεν ακουμπάμε τη μέδουσα με γυμνά χέρια! Ξεπλένουμε με θαλασσινό νερό ή ξύδι, χωρίς όμως να τρίβουμε τη περιοχή. Δεν χρησιμοποιούμε γλυκό νερό! Δεν καλύπτουμε τη περιοχή με επιδέσμους. Καθώς τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν από άτομο σε άτομο, δε χρησιμοποιούμε φαρμακευτικά παρασκευάσματα χωρίς ιατρική συμβουλή. Εάν ο πόνος και το οίδημα παραμένει, συμβουλευόμαστε έναν γιατρό. Σε περίπτωση αλλεργικού ατόμου, το άτομο αυτό πρέπει να επικοινωνήσει/μεταβεί άμεσα σε γιατρό ή νοσοκομείο.

Από τη δεκαετία του 1980, καταγράφονται περιοδικές εξάρσεις του πληθυσμού στις ελληνικές θάλασσες.

Η εμφάνιση των εξάρσεων των μεδουσών είναι παροδικό φαινόμενο που συνήθως διαρκεί από λίγες ώρες μέχρι μερικές ημέρες, και εξαρτάται κυρίως από τα θαλάσσια ρεύματα.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, άρα και της θάλασσας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων εξάρσεων στους πληθυσμούς των μεδουσών.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι τα προηγούμενα χρόνια, η θερμοκρασία της θάλασσας στις ακτές της Ρόδου κατά τη περίοδο Φεβρουαρίου- Μαρτίου, ήταν συνήθως στους 16ο C, ενώ φέτος για την ίδια περίοδο, η θερμοκρασία είναι σχεδόν 19ο C!

Επιπλέον, η μείωση των θαλάσσιων χελωνών, των οποίων οι μέδουσες αποτελούν βασική τροφή, συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών.

Σε περίπτωση παρατήρησης τέτοιων μεδουσών στη Ρόδο ενημερώστε τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου μέσω της σελίδας Rhodes Αquarium - Hydrobiological Station - HCMR ή μέσω email (hsr@hcmr.gr) .

