ΟΑΚΑ: Τι λέει το πόρισμα του ΤΑΙΠΕΔ για το στέγαστρο Καλατράβα Ελλάδα 07:42, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δημοσίευμα της Καθημερινής - Η μελέτη δεν αποδίδει ευθύνες στον αρχικό σχεδιασμό ή στην κατασκευή των έργων, αλλά, όπως επισημαίνει, αξιολογεί την παρούσα κατάσταση σε σχέση με την «ιδεατή» τους κατάσταση