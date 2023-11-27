Ο Χάρης Δούκας στη Διεύθυνση Καθαριότητας της Αθήνας -Η Ρωξάνη Μπέη αντιδήμαρχος

Την πρώτη του γνωριμία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων είχε ο Χάρης Δούκας.

Ο νεοκλεγείς δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του με την είσοδο του νέου χρόνου, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους εργαζόμενους, αλλά και με τον αντιδήμαρχο Νίκο Αβραμίδη και τους διευθυντές των τμημάτων.

Τον κ. Δούκα συνόδευε η πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος της παράταξής του Ρωξάνη Μπέη, κόρη του αείμνηστου δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Μπέη και η οποία θα αναλάβει αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο νέος δήμαρχος.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τη δουλειά που κάνετε. Κατά τη θητεία μου ο τομέας της καθαριότητας θα είναι προτεραιότητα. Η εικόνα του δήμου είστε εσείς», είπε μεταξύ άλλων στους εργαζόμενους ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η εργασία σας και θέλουμε να σας παρέχουμε όλα τα σύγχρονα μέσα. Σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, με την επέκταση του μπλε και του καφέ κάδου, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υιοθέτηση μεθόδων "έξυπνης" αποκομιδής των απορριμμάτων».

Και πρόσθεσε: «Θέλουμε μία Αθήνα καθαρή και λαμπερή. Είναι για εμάς ένας εμβληματικός στόχος και είναι στο χέρι όλων μας να τον πετύχουμε. Η πράσινη μετάβαση ξεκινά από εδώ».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος επισκέφτηκε και τον νέο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στην περιοχή του Ελαιώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία του σε λίγες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.