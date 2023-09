Συνελήφθη Τούρκος με πλαστό διαβατήριο στο Ελ.Βενιζέλος- Εξετάζεται αν σχετίζεται με το μακελειό στη Λούτσα Ελλάδα 13:54, 12.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν πάνω του και φυσίγγια αλλά και δύο πλαστές ταυτότητες