Άργος: Χτύπησε τη σύζυγό του με σίδερο και την έλουσε με χλωρίνη

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Άργος. Ένας 34χρονος άνδρας χτύπησε με σίδερο τη σύζυγό του και στην συνέχεια την περιέλουσε με χλωρίνη.
Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 34χρονου συζύγου της και αστυνομικοί του τμήματος της Τρίπολης συνέλαβαν τον 34χρονο και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή Ναυπλίου. Ο συλληφθείς ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου αύριο στα δικαστήρια του Ναυπλίου.
Στη συνέχεια η ίδια μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο της πόλης, όπου της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παρέμεινε για περαιτέρω εξετάσεις.
