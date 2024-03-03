Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άργος: Χτύπησε τη σύζυγό του με σίδερο και την έλουσε με χλωρίνη

Ο 34χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Τρίπολης - Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Αργος βία

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Άργος. Ένας 34χρονος άνδρας χτύπησε με σίδερο τη σύζυγό του και στην συνέχεια την περιέλουσε με χλωρίνη.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 34χρονου συζύγου της και αστυνομικοί του τμήματος της Τρίπολης συνέλαβαν τον 34χρονο και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή Ναυπλίου. Ο συλληφθείς ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου αύριο στα δικαστήρια του Ναυπλίου. 

Στη συνέχεια η ίδια μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο της πόλης, όπου της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παρέμεινε για περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άργος βία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark