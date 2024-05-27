Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 33χρονο Τούρκο εμπρηστή με τις κατηγορίες για δυο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Αναλυτικά το κατηγορητήριο:

-Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

-Εμπρησμός δάσους από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

-Κλοπή

-Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη. Δε συνοδευόταν από δικηγόρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.