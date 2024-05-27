Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 33χρονο Τούρκο εμπρηστή με τις κατηγορίες για δυο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Αναλυτικά το κατηγορητήριο:
-Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο
-Εμπρησμός δάσους από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο
-Κλοπή
-Διατάραξη οικιακής ειρήνης
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη. Δε συνοδευόταν από δικηγόρο.
Πηγή: ΕΡΤ
