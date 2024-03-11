Πληθαίνουν τα περιστατικά στους σιδηρόδρομους που εγείρουν ερωτήματα και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών.
Ο συρμός του προαστιακού από αεροδρόμιο προς Μενίδι ήταν γεμάτος επιβάτες. Φτάνοντας στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων το τρένο παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.
Ο μηχανοδηγός αγνόησε την κόκκινη σήμανση και συνέχισε την πορεία του αντικανονικά, σημαίνοντας συναγερμό στην διοίκηση του ΣΚΑ.
Ο ίδιος ωστόσο ενημέρωσε και τηλεφωνικά τους ανωτέρους του και το συμβάν ερευνήθηκε εσωτερικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.