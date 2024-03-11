Πληθαίνουν τα περιστατικά στους σιδηρόδρομους που εγείρουν ερωτήματα και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών.

Ο συρμός του προαστιακού από αεροδρόμιο προς Μενίδι ήταν γεμάτος επιβάτες. Φτάνοντας στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων το τρένο παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Ο μηχανοδηγός αγνόησε την κόκκινη σήμανση και συνέχισε την πορεία του αντικανονικά, σημαίνοντας συναγερμό στην διοίκηση του ΣΚΑ.

Ο ίδιος ωστόσο ενημέρωσε και τηλεφωνικά τους ανωτέρους του και το συμβάν ερευνήθηκε εσωτερικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.