Περιπέτεια, ευτυχώς μικρή, πέρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ζαλίστηκε, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι της. Για προληπτικούς λίγους έμεινε ένα βράδυ στο νοσοκομείο, ενώ νωρίτερα σήμερα, επέστρεψε στο σπίτι της, με τη σύσταση να ξεκουραστεί.

Πηγή: skai.gr

