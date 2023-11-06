Περιπέτεια, ευτυχώς μικρή, πέρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ζαλίστηκε, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι της. Για προληπτικούς λίγους έμεινε ένα βράδυ στο νοσοκομείο, ενώ νωρίτερα σήμερα, επέστρεψε στο σπίτι της, με τη σύσταση να ξεκουραστεί.
